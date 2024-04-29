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Пипко Екатерина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1976

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1976

Отец: Башмаков Алексей Иванович

Мать: Башмакова (Коржановская) Людмила Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пипко Пётр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пипко Пётр Петрович

Рождение ребёнка
07.04.1998

Сын: Пипко Алексей Петрович

Отец ребёнка: Пипко Пётр Петрович

Рождение ребёнка
24.05.2007

Дочь: Пипко Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Пипко Пётр Петрович

Рождение ребёнка
24.05.2007

Дочь: Пипко Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Пипко Пётр Петрович

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