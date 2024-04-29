Пипко Екатерина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1976
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пипко Пётр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пипко Пётр Петрович
Рождение ребёнка
07.04.1998
Отец ребёнка: Пипко Пётр Петрович
Рождение ребёнка
24.05.2007
Дочь: Пипко Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Пипко Пётр Петрович
Рождение ребёнка
24.05.2007
Дочь: Пипко Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Пипко Пётр Петрович