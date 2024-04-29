Башмакова (Коржановская) Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башмакова (Коржановская) Людмила Николаевна

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Место рождения

Булыга-Фадеево, Чугуевский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

17.07.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1941

Отец: Коржановский НИКОЛАЙ ЗАХАРОВИЧ

Мать: Коржановская АННА ТИМОФЕЕВНА

Булыга-Фадеево, Чугуевский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Башмаков Алексей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
22.05.1962

Дочь: Сапельникова (Васильева) НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА

Отец ребёнка: Васильев ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
02.04.1976

Дочь: Пипко Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Башмаков Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно

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