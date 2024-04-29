Башмакова (Коржановская) Людмила Николаевна
Место рождения
Дата рождения17.07.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
22.05.1962
Дочь: Сапельникова (Васильева) НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА
Отец ребёнка: Васильев ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
02.04.1976
Дочь: Пипко Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Башмаков Алексей Иванович
Смерть
Неизвестно