Кутергин Вячеслав 03.12.1982 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кутергин Вячеслав

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Место рождения

Саракташ, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

03.12.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Саракташ, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милицкая Анастасия Викторовна

Рождение ребёнка
07.10.2012

Дочь: Кутергина Яна Вячеславовна

Мать ребёнка: Милицкая Анастасия Викторовна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.11.2014

Дочь: Кутергина Марта Вячеславовна

Мать ребёнка: Милицкая Анастасия Викторовна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

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