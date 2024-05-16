Кутергин Вячеслав
Место рождения
Дата рождения03.12.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.10.2012
Дочь: Кутергина Яна Вячеславовна
Мать ребёнка: Милицкая Анастасия Викторовна
Рождение ребёнка
05.11.2014
Дочь: Кутергина Марта Вячеславовна
Мать ребёнка: Милицкая Анастасия Викторовна