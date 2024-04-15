Пархоменко (Полякова) Александра Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
15.09.1888 ст.
Никита Алексеевич Белокур
Рождение ребёнка
25.02.1889 ст.
Сын: Пархоменко Прокопий Семенович
Отец ребёнка: Пархоменко Семен Антонович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-V9SD-H?i=481&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
02.06.1889 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
20.01.1891 ст.
Максим Алексеевич Белокур
Восприемник
04.11.1896 ст.
Павел Алексеевич Белокур
Восприемник
16.11.1897 ст.
Екатерина Даниловна Демяненко
Восприемник
28.07.1900 ст.
Евдокия Даниловна Демяненко
Восприемник
20.07.1902 ст.
Илья Елисеевич Белокур
Восприемник
21.10.1903 ст.
Яков Данилович Демяненко
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно