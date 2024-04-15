Пархоменко (Полякова) Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пархоменко (Полякова) Александра Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
15.09.1888 ст.
Николаевка, Сумська область
Никита Алексеевич Белокур
Рождение ребёнка
25.02.1889 ст.

Сын: Пархоменко Прокопий Семенович

Отец ребёнка: Пархоменко Семен Антонович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-V9SD-H?i=481&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
02.06.1889 ст.

Муж: Пархоменко Семен Антонович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
20.01.1891 ст.
Николаевка, Сумська область
Максим Алексеевич Белокур
Восприемник
04.11.1896 ст.
Николаевка, Сумська область
Павел Алексеевич Белокур
Восприемник
16.11.1897 ст.
Николаевка, Сумська область
Екатерина Даниловна Демяненко
Восприемник
28.07.1900 ст.
Николаевка, Сумська область
Евдокия Даниловна Демяненко
Восприемник
20.07.1902 ст.
Николаевка, Сумська область
Илья Елисеевич Белокур
Восприемник
21.10.1903 ст.
Николаевка, Сумська область
Яков Данилович Демяненко
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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