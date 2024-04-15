Пархоменко Семен Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
21.12.1886 ст.
Юлиания Гавриловна Котенко
Восприемник
11.07.1887 ст.
Ольга Степановна (Бурденко) Могиленко
Восприемник
17.11.1888 ст.
Екатерина Гавриловна Котенко
Рождение ребёнка
25.02.1889 ст.
Сын: Пархоменко Прокопий Семенович
Мать ребёнка: Пархоменко Александра Андреевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-V9SD-H?i=481&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
02.06.1889 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
09.10.1890 ст.
Анастасия Степановна Бурда
Восприемник
09.07.1891 ст.
Леонтий Гаврилович Котенко
Восприемник
12.01.1893 ст.
Хотень, Сумська область
Ксения Даниловна Романченко
Восприемник
18.11.1893 ст.
Матрона Гавриловна Котенко
Восприемник
27.07.1895 ст.
Параскева Емельяновна Гончаренко
Восприемник
06.02.1897 ст.
Фекла Степановна Бурденко
Восприемник
12.12.1897 ст.
Спиридон Емельянович Григоренко
Восприемник
26.03.1907 ст.
Гавриил Иванович Кукса
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно