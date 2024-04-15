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Пархоменко Семен Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1869 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
21.12.1886 ст.
Николаевка, Сумська область
Юлиания Гавриловна Котенко
Восприемник
11.07.1887 ст.
Николаевка, Сумська область
Ольга Степановна (Бурденко) Могиленко
Восприемник
17.11.1888 ст.
Николаевка, Сумська область
Екатерина Гавриловна Котенко
Рождение ребёнка
25.02.1889 ст.

Сын: Пархоменко Прокопий Семенович

Мать ребёнка: Пархоменко Александра Андреевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-V9SD-H?i=481&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
02.06.1889 ст.

Жена: Пархоменко Александра Андреевна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
09.10.1890 ст.
Николаевка, Сумська область
Анастасия Степановна Бурда
Восприемник
09.07.1891 ст.
Николаевка, Сумська область
Леонтий Гаврилович Котенко
Восприемник
12.01.1893 ст.
Хотень, Сумська область
Ксения Даниловна Романченко
Восприемник
18.11.1893 ст.
Николаевка, Сумська область
Матрона Гавриловна Котенко
Восприемник
27.07.1895 ст.
Николаевка, Сумська область
Параскева Емельяновна Гончаренко
Восприемник
06.02.1897 ст.
Николаевка, Сумська область
Фекла Степановна Бурденко
Восприемник
12.12.1897 ст.
Николаевка, Сумська область
Спиридон Емельянович Григоренко
Восприемник
26.03.1907 ст.
Николаевка, Сумська область
Гавриил Иванович Кукса
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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