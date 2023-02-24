Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Иван Ефимович
Иван Ефимович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1835
Дата смерти
1837
Пол
Мужской
Отец
Ефим Гордеев
1801 г.р.
Мать
Арина- Васильевна
1816 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец:
Ефим Гордеев
Мать:
Арина- Васильевна
Смерть
1837
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия