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Желтых Марк Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1937

Дата смерти

06.01.2014

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1963

Дочь: Комарова Дина Марковна

Мать ребёнка: Желтых Эльвира Яковлевна

Рождение ребёнка
18.06.1965

Сын: Желтых Борис Маркович

Мать ребёнка: Желтых Эльвира Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Желтых Эльвира Яковлевна

Смерть
06.01.2014
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