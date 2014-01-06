Желтых Марк Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1937
Дата смерти06.01.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.01.1963
Дочь: Комарова Дина Марковна
Мать ребёнка: Желтых Эльвира Яковлевна
Рождение ребёнка
18.06.1965
Мать ребёнка: Желтых Эльвира Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Желтых Эльвира Яковлевна
Смерть
06.01.2014