Евстафий Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смерти1815
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Федот Иванович
Мать: Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
1798
Сын: Андрей Евстафьевич
Мать ребёнка: Анна Кузьминична
Рождение ребёнка
29.06.1808
Сын: Павел Евстафьевич
Мать ребёнка: Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Тимофей Евтафьевич
Мать ребёнка: Анна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Кузьминична
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
1815