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Евстафий Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

1815

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Федот Иванович

Мать: Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
1798

Сын: Андрей Евстафьевич

Мать ребёнка: Анна Кузьминична

Рождение ребёнка
29.06.1808

Сын: Павел Евстафьевич

Мать ребёнка: Анна Андреевна

Рождение ребёнка
1809

Сын: Тимофей Евтафьевич

Мать ребёнка: Анна Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Кузьминична

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
1815
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