Логинова (Данилова) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Логинов Антон
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Степанида Антоновна
Отец ребёнка: Логинов Антон
Рождение ребёнка
18.02.1885
Сын: Логинов Тимофей Антонович
Отец ребёнка: Логинов Антон
Рождение ребёнка
16.06.1890
Дочь: Марья Антоновна
Отец ребёнка: Логинов Антон
Рождение ребёнка
26.03.1892
Дочь: Матрона Антоновна
Отец ребёнка: Логинов Антон
Рождение ребёнка
30.09.1893
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Логинов Антон
Рождение ребёнка
21.08.1895
Отец ребёнка: Логинов Антон
Рождение ребёнка
12.07.1897
Сын: Логинов Владимир Антонович
Отец ребёнка: Логинов Антон
Рождение ребёнка
06.10.1898
Отец ребёнка: Логинов Антон
Смерть
Неизвестно