Логинова (Данилова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛогинова (Данилова) Ольга

Логинова (Данилова) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Логинов Андрей Антонович

Отец ребёнка: Логинов Антон

Яхново, Красногородский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Степанида Антоновна

Отец ребёнка: Логинов Антон

Яхново, Красногородский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.02.1885

Сын: Логинов Тимофей Антонович

Отец ребёнка: Логинов Антон

Яхново, Красногородский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.06.1890

Дочь: Марья Антоновна

Отец ребёнка: Логинов Антон

Яхново, Красногородский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.03.1892

Дочь: Матрона Антоновна

Отец ребёнка: Логинов Антон

Яхново, Красногородский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.09.1893

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Логинов Антон

Яхново, Красногородский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.08.1895

Сын: Логинов Иван Антонович

Отец ребёнка: Логинов Антон

Яхново, Красногородский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.07.1897

Сын: Логинов Владимир Антонович

Отец ребёнка: Логинов Антон

Яхново, Красногородский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.10.1898

Сын: Логинов Филипп Антонович

Отец ребёнка: Логинов Антон

Яхново, Красногородский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно