Репина Ксения Ивановна
Место рождения
Дата рождения20.01.1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
20.01.1895 ст.
В семье Илецкого мещанина Ивана Стефановича Репина и законной жены его Татьяны Филипповны (в девичестве Дергунова), оба православных, родилась 20.01.1895, крещена 22.01.1895, дочь Ксения, восприемника... Показать все
Крещение
22.01.1895 ст.
В семье Илецкого мещанина Ивана Стефановича Репина и законной жены его Татьяны Филипповны (в девичестве Дергунова), оба православных, родилась 20.01.1895, крещена 22.01.1895, дочь Ксения, восприемника... Показать все
Восприемник
02.11.1912 ст.
Восприемница ИМ девица Ксения Ивановна Репина. Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей г. Илецка церквей Воскресенской, Казанско-Богородицкой, Николаевской, при Илецком а... Показать все
Смерть
Неизвестно