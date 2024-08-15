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Репина Ксения Ивановна

Место рождения

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область

Дата рождения

20.01.1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1862 г.р.

Мать

Между 1866 и 1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
20.01.1895 ст.

Отец: Репин Иван Стефанович (Степанович)

Мать: Репина (Дергунова) Татьяна Филипповна

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
В семье Илецкого мещанина Ивана Стефановича Репина и законной жены его Татьяны Филипповны (в девичестве Дергунова), оба православных, родилась 20.01.1895, крещена 22.01.1895, дочь Ксения, восприемника... Показать все
Крещение
22.01.1895 ст.
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
В семье Илецкого мещанина Ивана Стефановича Репина и законной жены его Татьяны Филипповны (в девичестве Дергунова), оба православных, родилась 20.01.1895, крещена 22.01.1895, дочь Ксения, восприемника... Показать все
Восприемник
02.11.1912 ст.
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Восприемница ИМ девица Ксения Ивановна Репина. Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей г. Илецка церквей Воскресенской, Казанско-Богородицкой, Николаевской, при Илецком а... Показать все
Смерть
Неизвестно

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