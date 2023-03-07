Вахрушева Васса Авдеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вахрушева Васса Авдеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Ходырева Любовь Андреевна

Отец ребёнка: Вахрушев Андрей Тимофеевич

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Домна Андреевна

Отец ребёнка: Вахрушев Андрей Тимофеевич

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
19.02.1833 ст.

Сын: Вахрушев Порфирий Андреев

Отец ребёнка: Вахрушев Андрей Тимофеевич

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вахрушев Андрей Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1834
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