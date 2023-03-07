Вахрушева Васса Авдеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Ходырева Любовь Андреевна
Отец ребёнка: Вахрушев Андрей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Домна Андреевна
Отец ребёнка: Вахрушев Андрей Тимофеевич
Рождение ребёнка
19.02.1833 ст.
Сын: Вахрушев Порфирий Андреев
Отец ребёнка: Вахрушев Андрей Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834