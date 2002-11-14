Сапрыкин Володя Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1961
Дата смерти14.11.2002
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1961
Отец: Сапрыкин Александр Егорович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
14.11.2002
Причина смерти: диабет