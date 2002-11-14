Сапрыкин Володя Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапрыкин Володя Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1961

Дата смерти

14.11.2002

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1961

Отец: Сапрыкин Александр Егорович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
14.11.2002
Причина смерти: диабет
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