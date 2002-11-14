Сапрыкин Александр Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапрыкин Александр Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

1961 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.09.1961

Сын: Сапрыкин Володя Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.04.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2002
Причина смерти: инсульт
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