Зражевская Меланья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Зражевский Федор Прокопов
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Настасия Фёдорова
Отец ребёнка: Зражевский Федор Прокопов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Фёдорова
Отец ребёнка: Зражевский Федор Прокопов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно