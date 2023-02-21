Зражевская Меланья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зражевская Меланья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Зражевский Аким Фёдоров

Отец ребёнка: Зражевский Федор Прокопов

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Настасия Фёдорова

Отец ребёнка: Зражевский Федор Прокопов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Фёдорова

Отец ребёнка: Зражевский Федор Прокопов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зражевский Федор Прокопов

Смерть
Неизвестно
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