Авдотья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Ирина Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Емельянович
Рождение ребёнка
1792
Сын: Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Матвей Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвей Емельянович
Смерть
Неизвестно