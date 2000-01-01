Авдотья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1766 г.р.

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Ирина Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Емельянович

Рождение ребёнка
1792

Сын: Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей Емельянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвей Емельянович

Смерть
Неизвестно
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