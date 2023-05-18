Матвей Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатвей Емельянович

Матвей Емельянович

Место рождения

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Около 1766 ст.

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766 ст.

Отец: Таисин Емельян Иванович

Мать: Ирина/Арина Ефимовна

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Ирина Матвеева

Мать ребёнка: Авдотья Васильева

Рождение ребёнка
1792

Сын: Василий Матвеевич

Мать ребёнка: Авдотья Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Васильева

Смерть
1812
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close