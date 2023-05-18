Матвей Емельянович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1766 ст.
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766 ст.
Отец: Таисин Емельян Иванович
Мать: Ирина/Арина Ефимовна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Ирина Матвеева
Мать ребёнка: Авдотья Васильева
Рождение ребёнка
1792
Сын: Василий Матвеевич
Мать ребёнка: Авдотья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Васильева
Смерть
1812