Калинин Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения03.03.1890
Дата смертиПосле 01.07.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1890
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
07.03.1890
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
25.10.1909
Рождение ребёнка
11.09.1910
Сын: Калинин Александр Иванович
Мать ребёнка: Калинина (Климушкина) Пелагея Сергеевна
Рождение ребёнка
11.12.1911
Дочь: (Калинина) Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Калинина (Климушкина) Пелагея Сергеевна
Смерть
После 01.07.1942