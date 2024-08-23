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Калинин Иван Петрович

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

03.03.1890

Дата смерти

После 01.07.1942

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1890

Отец: Калинин Пётр Макарович

Мать: Калинина (Ибряимова) Устинья Петровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
07.03.1890
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
25.10.1909

Жена: Калинина (Климушкина) Пелагея Сергеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.09.1910

Сын: Калинин Александр Иванович

Мать ребёнка: Калинина (Климушкина) Пелагея Сергеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.12.1911

Дочь: (Калинина) Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Калинина (Климушкина) Пелагея Сергеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 01.07.1942

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