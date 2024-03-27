(Бакирова) Хадия Авзаловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бакиров Авзал Бабай
Мать: Бакирова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ихсанов Низатдин Сулейманович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ихсанов Ринат Низатдинович
Отец ребёнка: Ихсанов Низатдин Сулейманович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ихсанова) Дилара Низатдиновна
Отец ребёнка: Ихсанов Низатдин Сулейманович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рустямова (Ихсанова) Сария Низатдиновна
Отец ребёнка: Ихсанов Низатдин Сулейманович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ихсанов Низатдин Сулейманович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ихсанова) Фарида Низатдиновна
Отец ребёнка: Ихсанов Низатдин Сулейманович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно