(Бакирова) Хадия Авзаловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бакирова) Хадия Авзаловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бакиров Авзал Бабай

Мать: Бакирова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ихсанов Низатдин Сулейманович

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ихсанов Ринат Низатдинович

Отец ребёнка: Ихсанов Низатдин Сулейманович

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ихсанова) Дилара Низатдиновна

Отец ребёнка: Ихсанов Низатдин Сулейманович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рустямова (Ихсанова) Сария Низатдиновна

Отец ребёнка: Ихсанов Низатдин Сулейманович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ихсанов Низатдин Сулейманович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ихсанова) Фарида Низатдиновна

Отец ребёнка: Ихсанов Низатдин Сулейманович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ихсанов Низатдин Сулейманович

Смерть
Неизвестно

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