Рустямова (Ихсанова) Сария Низатдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рустямова (Ихсанова) Сария Низатдиновна

Место рождения

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ихсанов Низатдин Сулейманович

Мать: Хадия Авзаловна

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рустямов Нажип Насибуллович

Смерть
Неизвестно
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