Рустямова (Ихсанова) Сария Низатдиновна
Место рожденияд.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ихсанов Низатдин Сулейманович
Мать: Хадия Авзаловна
д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно