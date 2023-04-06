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Аксенова Мария Кирилловна

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Место рождения

Верхний Двор

Дата рождения

1858

Дата смерти

18.07.1910

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Аксенов Максим Даниилович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1889

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.06.1896

Сын: Аксенов Владимир Даниилович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.08.1898

Дочь: Евдокия Данииловна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксенов? Павел Даниилович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
18.07.1910
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