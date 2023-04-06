Аксенова Мария Кирилловна
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смерти18.07.1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Сын: Аксенов Максим Даниилович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1889
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.06.1896
Сын: Аксенов Владимир Даниилович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.08.1898
Дочь: Евдокия Данииловна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксенов? Павел Даниилович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
18.07.1910