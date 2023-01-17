Нумцова Настасья Куприанова
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Сын: Нумцов Назар Федоров
Отец ребёнка: Нумцов Федор Минаев
Рождение ребёнка
1842
Сын: Нумцев Фрол Федоров
Отец ребёнка: Нумцов Федор Минаев
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Нумцов Федор Минаев
Рождение ребёнка
1846
Сын: Нумцев Яков Федоров
Отец ребёнка: Нумцов Федор Минаев
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Нумцов Федор Минаев
Смерть
Неизвестно