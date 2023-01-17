Нумцова Настасья Куприанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нумцова Настасья Куприанова

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Место рождения

Надеино, Шиловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Надеино, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Нумцов Назар Федоров

Отец ребёнка: Нумцов Федор Минаев

Надеино, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Нумцев Фрол Федоров

Отец ребёнка: Нумцов Федор Минаев

Надеино, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Нумцев Андрей Федоров

Отец ребёнка: Нумцов Федор Минаев

Надеино, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Нумцев Яков Федоров

Отец ребёнка: Нумцов Федор Минаев

Надеино, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Нумцев Андрей Федоров

Отец ребёнка: Нумцов Федор Минаев

Надеино, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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