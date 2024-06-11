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Волкоедов Андрей Григорьевич

Место рождения

д. Агарково

Дата рождения

12.08.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1893

Отец: Волкоедов Григорий Антипович

Мать: Ирина Стефанова

Бракосочетание
07.01.1913

Жена: Горячева Марфа Тихонова

Рождение ребёнка
11.01.1915

Дочь: Волкоедова Татьяна Андреева

Мать ребёнка: Горячева Марфа Тихонова

Рождение ребёнка
03.07.1917

Дочь: Волкоедова Ольга Андреева

Мать ребёнка: Горячева Марфа Тихонова

Смерть
Неизвестно

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