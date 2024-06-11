Волкоедов Андрей Григорьевич
Место рожденияд. Агарково
Дата рождения12.08.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1893
Отец: Волкоедов Григорий Антипович
Мать: Ирина Стефанова
Бракосочетание
07.01.1913
Жена: Горячева Марфа Тихонова
Рождение ребёнка
11.01.1915
Дочь: Волкоедова Татьяна Андреева
Мать ребёнка: Горячева Марфа Тихонова
Рождение ребёнка
03.07.1917
Дочь: Волкоедова Ольга Андреева
Мать ребёнка: Горячева Марфа Тихонова
Смерть
Неизвестно