Завалюева Ксения Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смерти1757
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1744
Рождение ребёнка
1745
Дочь: (Завалюева) Авдотья Федоровна
Отец ребёнка: Завалюев (Гамаюнов) Федор Никитович
Рождение ребёнка
1745
Сын: Завалюев Климонтей Федорович
Отец ребёнка: Завалюев (Гамаюнов) Федор Никитович
Рождение ребёнка
1748
Дочь: (Завалюева) Ирина Федоровна
Отец ребёнка: Завалюев (Гамаюнов) Федор Никитович
Смерть
1757