Завалюева Ксения Алексеевна 1720 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЗавалюева Ксения Алексеевна

Завалюева Ксения Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

1757

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1744

Муж: Завалюев (Гамаюнов) Федор Никитович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1745

Дочь: (Завалюева) Авдотья Федоровна

Отец ребёнка: Завалюев (Гамаюнов) Федор Никитович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Завалюев Климонтей Федорович

Отец ребёнка: Завалюев (Гамаюнов) Федор Никитович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: (Завалюева) Ирина Федоровна

Отец ребёнка: Завалюев (Гамаюнов) Федор Никитович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1757
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.