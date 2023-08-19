Маршинская (Кузовкина) Ульяна Марковна
Место рождения
Дата рождения10.12.1914
Дата смерти02.09.1986
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1914
Отец: Кузовкин Марк Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.09.1936
Дочь: Шляхова Нина Андреевна
Отец ребёнка: Маршинский Андрей Игнатович
Ширяево
Рождение ребёнка
13.08.1940
Дочь: Елисеева Александра Андреевна
Отец ребёнка: Маршинский Андрей Игнатович
Смерть
02.09.1986