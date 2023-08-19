Маршинская (Кузовкина) Ульяна Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маршинская (Кузовкина) Ульяна Марковна

Место рождения

Краснохолм, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

10.12.1914

Дата смерти

02.09.1986

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1914

Отец: Кузовкин Марк Алексеевич

Мать: не указана

Краснохолм, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.09.1936

Дочь: Шляхова Нина Андреевна

Отец ребёнка: Маршинский Андрей Игнатович

Ширяево
Рождение ребёнка
13.08.1940

Дочь: Елисеева Александра Андреевна

Отец ребёнка: Маршинский Андрей Игнатович

Смерть
02.09.1986
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