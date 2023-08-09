Маршинский Андрей Игнатович
Место рождения
Дата рождения28.11.1907
Дата смерти20.06.1958
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1907
Отец: Маршинский Игнат Мамонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.09.1936
Дочь: Шляхова Нина Андреевна
Мать ребёнка: Маршинская Ульяна Марковна
Ширяево
Рождение ребёнка
13.08.1940
Дочь: Елисеева Александра Андреевна
Мать ребёнка: Маршинская Ульяна Марковна
Смерть
20.06.1958