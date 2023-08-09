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Маршинский Андрей Игнатович

Место рождения

Краснохолм, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

28.11.1907

Дата смерти

20.06.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1907

Отец: Маршинский Игнат Мамонович

Мать: не указана

Краснохолм, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.09.1936

Дочь: Шляхова Нина Андреевна

Мать ребёнка: Маршинская Ульяна Марковна

Ширяево
Рождение ребёнка
13.08.1940

Дочь: Елисеева Александра Андреевна

Мать ребёнка: Маршинская Ульяна Марковна

Смерть
20.06.1958