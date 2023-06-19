(Некрасова) Александра Антоновна
Место рождения
Дата рождения16.04.1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1817
Отец: Некрасов Антон Семенович
Мать: Некрасова Ирина Ивановна
Бракосочетание
03.05.1836
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Малыгин Василий Григорьев
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Малыгин Василий Григорьев
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Екатерина Васильева
Отец ребёнка: Малыгин Василий Григорьев
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Дарья Васильева
Отец ребёнка: Малыгин Василий Григорьев
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Агрипена Васильева
Отец ребёнка: Малыгин Василий Григорьев
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно