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(Некрасова) Александра Антоновна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

16.04.1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1817

Отец: Некрасов Антон Семенович

Мать: Некрасова Ирина Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
03.05.1836

Муж: Малыгин Василий Григорьев

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Малыгин Василий Григорьев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Малыгин Петр Васильев

Отец ребёнка: Малыгин Василий Григорьев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Екатерина Васильева

Отец ребёнка: Малыгин Василий Григорьев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Дарья Васильева

Отец ребёнка: Малыгин Василий Григорьев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Агрипена Васильева

Отец ребёнка: Малыгин Василий Григорьев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно