Нижник Мартин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Нижник Онуфрий Мартынович
Мать ребёнка: Нижник Кристина
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Нижник Кристина
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Нижник Павел
Мать ребёнка: Нижник Кристина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нижник Габриэль
Мать ребёнка: Нижник Кристина
Смерть
Неизвестно