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Нижник Мартин

Место рождения

Кореневичи, Гродненский район, Гродненская область

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Кореневичи, Гродненский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Нижник Онуфрий Мартынович

Мать ребёнка: Нижник Кристина

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Нижник Кристина

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Нижник Павел

Мать ребёнка: Нижник Кристина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нижник Габриэль

Мать ребёнка: Нижник Кристина

Смерть
Неизвестно
Кореневичи, Гродненский район, Гродненская область
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