Нижник Кристина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Нижник Онуфрий Мартынович
Отец ребёнка: Нижник Мартин
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Нижник Мартин
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Нижник Павел
Отец ребёнка: Нижник Мартин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нижник Габриэль
Отец ребёнка: Нижник Мартин
Смерть
Неизвестно