Нижник Кристина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нижник Кристина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Нижник Онуфрий Мартынович

Отец ребёнка: Нижник Мартин

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Нижник Мартин

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Нижник Павел

Отец ребёнка: Нижник Мартин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нижник Габриэль

Отец ребёнка: Нижник Мартин

Смерть
Неизвестно
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