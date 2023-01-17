Дмитрюкова (Адамович) Надежда Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.07.1862 ст.
Дочь: Калерия Ивановна
Отец ребёнка: Дмитрюков Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
10.11.1863 ст.
Дочь: Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Дмитрюков Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
31.07.1865 ст.
Сын: Дмитрюков Алексей Иванович
Отец ребёнка: Дмитрюков Иван Алексеевич
местечко Слупец, Конинский уезд, Калишская губерния, Российская Империя (Россия)
Рождение ребёнка
10.07.1866 ст.
Сын: Дмитрюков Леонид Иванович
Отец ребёнка: Дмитрюков Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
21.11.1867 ст.
Дочь: Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Дмитрюков Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
13.11.1870 ст.
Дочь: Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Дмитрюков Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
20.12.1871 ст.
Отец ребёнка: Дмитрюков Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
17.06.1875 ст.
Сын: Дмитрюков Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Дмитрюков Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
02.06.1876 ст.
Сын: Дмитрюков Сергей Иванович
Отец ребёнка: Дмитрюков Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1879
Сын: Дмитрюков Константин Иванович
Отец ребёнка: Дмитрюков Иван Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно