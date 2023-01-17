Дмитрюкова (Адамович) Надежда Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрюкова (Адамович) Надежда Родионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.07.1862 ст.

Дочь: Калерия Ивановна

Отец ребёнка: Дмитрюков Иван Алексеевич

Козельск, Козельский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
10.11.1863 ст.

Дочь: Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Дмитрюков Иван Алексеевич

Козельск, Козельский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
31.07.1865 ст.

Сын: Дмитрюков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Дмитрюков Иван Алексеевич

местечко Слупец, Конинский уезд, Калишская губерния, Российская Империя (Россия)
Рождение ребёнка
10.07.1866 ст.

Сын: Дмитрюков Леонид Иванович

Отец ребёнка: Дмитрюков Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
21.11.1867 ст.

Дочь: Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Дмитрюков Иван Алексеевич

Козельск, Козельский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
13.11.1870 ст.

Дочь: Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Дмитрюков Иван Алексеевич

Алферово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.12.1871 ст.

Сын: Дмитрюков Иван Иванович

Отец ребёнка: Дмитрюков Иван Алексеевич

Алферово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.06.1875 ст.

Сын: Дмитрюков Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Дмитрюков Иван Алексеевич

Алферово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.06.1876 ст.

Сын: Дмитрюков Сергей Иванович

Отец ребёнка: Дмитрюков Иван Алексеевич

Алферово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Дмитрюков Константин Иванович

Отец ребёнка: Дмитрюков Иван Алексеевич

Алферово, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрюков Иван Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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