Дмитрюков Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения28.12.1835 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1835 ст.
Рождение ребёнка
09.07.1862 ст.
Дочь: Калерия Ивановна
Мать ребёнка: Дмитрюкова Надежда Родионовна
Рождение ребёнка
10.11.1863 ст.
Дочь: Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Дмитрюкова Надежда Родионовна
Рождение ребёнка
31.07.1865 ст.
Сын: Дмитрюков Алексей Иванович
Мать ребёнка: Дмитрюкова Надежда Родионовна
местечко Слупец, Конинский уезд, Калишская губерния, Российская Империя (Россия)
Рождение ребёнка
10.07.1866 ст.
Сын: Дмитрюков Леонид Иванович
Мать ребёнка: Дмитрюкова Надежда Родионовна
Рождение ребёнка
21.11.1867 ст.
Дочь: Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Дмитрюкова Надежда Родионовна
Рождение ребёнка
13.11.1870 ст.
Дочь: Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Дмитрюкова Надежда Родионовна
Рождение ребёнка
20.12.1871 ст.
Мать ребёнка: Дмитрюкова Надежда Родионовна
Рождение ребёнка
17.06.1875 ст.
Сын: Дмитрюков Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Дмитрюкова Надежда Родионовна
Рождение ребёнка
02.06.1876 ст.
Сын: Дмитрюков Сергей Иванович
Мать ребёнка: Дмитрюкова Надежда Родионовна
Рождение ребёнка
1879
Сын: Дмитрюков Константин Иванович
Мать ребёнка: Дмитрюкова Надежда Родионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно