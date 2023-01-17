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(Мазаник) Пелагея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Яковин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Яковин

Место жительства
Неизвестно
Копейное, Пуховичский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Даниил Яковлев

Отец ребёнка: Яков Яковин

Смерть
Неизвестно
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