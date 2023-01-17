(Мазаник) Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Яковин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Яковин
Место жительства
Неизвестно
Копейное, Пуховичский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Даниил Яковлев
Отец ребёнка: Яков Яковин
Смерть
Неизвестно