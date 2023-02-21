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Яков Яковин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1860

Отец: Яков Андреев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Даниил Яковлев

Мать ребёнка: Пелагея

Место жительства
Неизвестно
Копейное, Пуховичский район, Минская область
Смерть
Неизвестно
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