Яков Яковин
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1860
Отец: Яков Андреев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Даниил Яковлев
Мать ребёнка: Пелагея
Место жительства
Неизвестно
Копейное, Пуховичский район, Минская область
Смерть
Неизвестно