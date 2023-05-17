Бунчук Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунчук Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1920

Отец: Бунчук Пётор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.12.1950

Дочь: Медведева Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Бунчук Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пузырев Василий Николаевич

Мать ребёнка: Бунчук Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шведова Нина Николаевна

Мать ребёнка: Бунчук Мария

Смерть
Неизвестно