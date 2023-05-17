Бунчук Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1920
Отец: Бунчук Пётор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.12.1950
Дочь: Медведева Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Бунчук Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пузырев Василий Николаевич
Мать ребёнка: Бунчук Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шведова Нина Николаевна
Мать ребёнка: Бунчук Мария
Смерть
Неизвестно