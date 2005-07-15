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Медведева Валентина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1950

Дата смерти

15.07.2005

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1950

Отец: Бунчук Николай Петрович

Мать: Бунчук Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Олег Леонидович

Отец ребёнка: Медведев Леонид Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Леонид Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вихорев Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Вихорев Анатолий Николаевич

Смерть
15.07.2005