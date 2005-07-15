Медведева Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1950
Дата смерти15.07.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1950
Отец: Бунчук Николай Петрович
Мать: Бунчук Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Медведев Леонид Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вихорев Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Вихорев Анатолий Николаевич
Смерть
15.07.2005