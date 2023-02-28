(Солдатенкова) Екатерина Минина
Место рождения
Дата рождения17.11.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1873
Бракосочетание
06.10.1891
Муж: Алексей Никитин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.05.1897
Дочь: Александра Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Никитин
Рождение ребёнка
12.02.1899
Дочь: Мария Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Никитин
Рождение ребёнка
03.08.1902
Дочь: Анна Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Никитин
Рождение ребёнка
До 1902
Сын: Иоанн Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Никитин
Рождение ребёнка
28.08.1904
Дочь: Наталия Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Никитин
Рождение ребёнка
14.10.1906
Дочь: Параскева Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Никитин
Рождение ребёнка
12.11.1909
Дочь: Федора Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Никитин
Смерть
Неизвестно