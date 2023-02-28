(Солдатенкова) Екатерина Минина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Солдатенкова) Екатерина Минина

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Место рождения

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

17.11.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1873

Отец: Солдатенков Мина Моисеев

Мать: Солдатенкова Ксения Андреева

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
06.10.1891

Муж: Алексей Никитин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.05.1897

Дочь: Александра Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Никитин

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.02.1899

Дочь: Мария Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Никитин

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.08.1902

Дочь: Анна Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Никитин

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1902

Сын: Иоанн Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Никитин

Рождение ребёнка
28.08.1904

Дочь: Наталия Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Никитин

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.10.1906

Дочь: Параскева Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Никитин

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.11.1909

Дочь: Федора Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Никитин

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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