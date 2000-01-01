Рубцов Филипп Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1899
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.10.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мокина Апполинария Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мокина Апполинария Яковлевна
Смерть
Неизвестно