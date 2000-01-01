Рубцов Филипп Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРубцов Филипп Иванович

Рубцов Филипп Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

KM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1899

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Вдовина Ефросинья Никитина

Рождение ребёнка
28.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мокина Апполинария Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рубцов Юрий Филиппович

Мать ребёнка: Мокина Апполинария Яковлевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close