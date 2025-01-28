Рубцов Иван Данилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Рубцов Данил Наумович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рубцова (Вдовина) Ефросинья Никитина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рубцова) Наталия Ивановна
Мать ребёнка: Рубцова (Вдовина) Ефросинья Никитина
Бракосочетание
18.02.1891 ст.
Рождение ребёнка
06.03.1892 ст.
Сын: Рубцов Иван Иванович
Мать ребёнка: Рубцова (Вдовина) Ефросинья Никитина
Рождение ребёнка
26.06.1899
Мать ребёнка: Рубцова (Вдовина) Ефросинья Никитина
Рождение ребёнка
07.01.1905 ст.
Дочь: (Рубцова) Анисья Иванова
Мать ребёнка: Рубцова (Вдовина) Ефросинья Никитина
Рождение ребёнка
12.10.1907
Мать ребёнка: Рубцова (Вдовина) Ефросинья Никитина
Рождение ребёнка
1917
Дочь: (Рубцова) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Рубцова (Вдовина) Ефросинья Никитина
Смерть
Неизвестно