Рубцов Иван Данилович Около 1870 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рубцов Иван Данилович

Место рождения

Красный Яр, Большесосновский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

KM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Рубцов Данил Наумович

Мать: не указана

Красный Яр, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рубцов Николай Иванович

Мать ребёнка: Рубцова (Вдовина) Ефросинья Никитина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рубцова) Наталия Ивановна

Мать ребёнка: Рубцова (Вдовина) Ефросинья Никитина

Бракосочетание
18.02.1891 ст.

Жена: Рубцова (Вдовина) Ефросинья Никитина

Рождение ребёнка
06.03.1892 ст.

Сын: Рубцов Иван Иванович

Мать ребёнка: Рубцова (Вдовина) Ефросинья Никитина

Рождение ребёнка
26.06.1899

Сын: Рубцов Филипп Иванович

Мать ребёнка: Рубцова (Вдовина) Ефросинья Никитина

Красный Яр, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
07.01.1905 ст.

Дочь: (Рубцова) Анисья Иванова

Мать ребёнка: Рубцова (Вдовина) Ефросинья Никитина

Красный Яр, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
12.10.1907

Сын: Рубцов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Рубцова (Вдовина) Ефросинья Никитина

Красный Яр, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1917

Дочь: (Рубцова) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Рубцова (Вдовина) Ефросинья Никитина

Красный Яр, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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