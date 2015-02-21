Миронова (Апасова) Евдокия Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова (Апасова) Евдокия Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.08.1939

Дочь: Боева Раиса Николаевна

Отец ребёнка: Миронов Николай Павлович

Рождение ребёнка
12.10.1951

Дочь: Сисева Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Миронов Николай Павлович

Смерть
Неизвестно
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