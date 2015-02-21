Миронов Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМиронов Николай Павлович

Миронов Николай Павлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.08.1939

Дочь: Боева Раиса Николаевна

Мать ребёнка: Миронова Евдокия Иосифовна

Рождение ребёнка
12.10.1951

Дочь: Сисева Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Миронова Евдокия Иосифовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close