Миронов Николай Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.08.1939
Дочь: Боева Раиса Николаевна
Мать ребёнка: Миронова Евдокия Иосифовна
Рождение ребёнка
12.10.1951
Дочь: Сисева Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Миронова Евдокия Иосифовна
Смерть
Неизвестно