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Белоглазовъ Трифанъ

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Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1780

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Шалевъ Семенъ

Мать: Белоглазова Матрена Алексеева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Ефросинья

Мать ребёнка: Белоглазова Макрида

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Сын: Белоглазовъ Петръ

Мать ребёнка: Белоглазова Макрида

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Василиса

Мать ребёнка: Белоглазова Макрида

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1816

Сын: Белоглазовъ Никонъ

Мать ребёнка: Белоглазова Макрида

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белоглазова Макрида

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