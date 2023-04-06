Белоглазовъ Трифанъ
Место рождения
Дата рождения1780
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Шалевъ Семенъ
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Ефросинья
Мать ребёнка: Белоглазова Макрида
Рождение ребёнка
1808
Сын: Белоглазовъ Петръ
Мать ребёнка: Белоглазова Макрида
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Василиса
Мать ребёнка: Белоглазова Макрида
Рождение ребёнка
1816
Сын: Белоглазовъ Никонъ
Мать ребёнка: Белоглазова Макрида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белоглазова Макрида