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Федосия Фомиична

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Купцов Фома Никитович

Мать: Купцова Мелания Андреевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Ефимович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Василий Ефимович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Василий Ефимович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Василий Ефимович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Иван Васильевич

Отец ребёнка: Василий Ефимович

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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