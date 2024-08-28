Федосия Фомиична
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Купцов Фома Никитович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Ефимович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Василий Ефимович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Василий Ефимович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Василий Ефимович
Рождение ребёнка
1931
Сын: Иван Васильевич
Отец ребёнка: Василий Ефимович
Смерть
Неизвестно