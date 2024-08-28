Василий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Ефимович

Василий Ефимович

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1905 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосия Фомиична

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Федосия Фомиична

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Федосия Фомиична

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Варвара Васильевна

Мать ребёнка: Федосия Фомиична

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Иван Васильевич

Мать ребёнка: Федосия Фомиична

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.