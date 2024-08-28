Василий Ефимович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосия Фомиична
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Федосия Фомиична
Рождение ребёнка
1928
Сын: Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Федосия Фомиична
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Варвара Васильевна
Мать ребёнка: Федосия Фомиична
Рождение ребёнка
1931
Сын: Иван Васильевич
Мать ребёнка: Федосия Фомиична
Смерть
Неизвестно