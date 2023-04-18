Пелагея Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Игнатий Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Клементьев

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Евдокия Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Клементьев

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Параскева Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Клементьев

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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