Пелагея Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Сын: Игнатий Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Клементьев
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Евдокия Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Клементьев
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Параскева Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Клементьев
Смерть
Неизвестно