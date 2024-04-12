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Григорий Клементьевич

Место рождения

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1720 и 1729 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: Клементий

Мать: не указана

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Пелагея Никитична

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Игнатий Григорьевич

Мать ребёнка: Пелагея Никитична

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Параскева Григорьева

Мать ребёнка: Пелагея Никитична

Большие Шатновичи, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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