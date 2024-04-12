Григорий Клементьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Отец: Клементий
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Пелагея Никитична
Рождение ребёнка
1785
Сын: Игнатий Григорьевич
Мать ребёнка: Пелагея Никитична
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Параскева Григорьева
Мать ребёнка: Пелагея Никитична
Смерть
Неизвестно