Аграфена Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Королев Антоний Никитович
Отец ребёнка: Королев Никита Сидоров
Рождение ребёнка
1825
Сын: Никифор Никитин
Отец ребёнка: Королев Никита Сидоров
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1858