Аграфена Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аграфена Герасимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Королев Антоний Никитович

Отец ребёнка: Королев Никита Сидоров

Рождение ребёнка
1825

Сын: Никифор Никитин

Отец ребёнка: Королев Никита Сидоров

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1858