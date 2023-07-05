Королев Антоний Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоролев Антоний Никитович

Королев Антоний Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

1906

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Королев Никита Сидоров

Мать: Аграфена Герасимова

Рождение ребёнка
1844

Сын: Королев Василий Антонович

Мать ребёнка: Степанида Анисимова

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Евгения Антонова

Мать ребёнка: Степанида Анисимова

Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Королев Федор (Феодор) Антонович

Мать ребёнка: Степанида Анисимова

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Пелагия Антонова

Мать ребёнка: Степанида Анисимова

Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Королев Иван (Иоанн) Антонович

Мать ребёнка: Степанида Анисимова

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1906
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close