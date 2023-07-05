Королев Антоний Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смерти1906
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Королев Никита Сидоров
Мать: Аграфена Герасимова
Рождение ребёнка
1844
Сын: Королев Василий Антонович
Мать ребёнка: Степанида Анисимова
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Евгения Антонова
Мать ребёнка: Степанида Анисимова
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Королев Федор (Феодор) Антонович
Мать ребёнка: Степанида Анисимова
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Пелагия Антонова
Мать ребёнка: Степанида Анисимова
Рождение ребёнка
Около 1867
Сын: Королев Иван (Иоанн) Антонович
Мать ребёнка: Степанида Анисимова
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1906