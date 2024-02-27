Делле (Ваншаффе) Адель
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1853 ст.
Дата смерти05.12.1875 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
?.06.1870
Объявление о свадьбе было напечатано в «Санкт-Петербургской евангелической воскресной газете» 25.6.1870 | St. Peterburgisches evangelisches Sonntagsblatt | «Санкт-Петербургская евангелическая воскресн... Показать все
Рождение ребёнка
16.01.1871 ст.
Отец ребёнка: Делле Яков Августович
Рождение ребёнка
18.01.1872 ст.
Дочь: Делле Фридерика Яковлевна
Отец ребёнка: Делле Яков Августович
Рождение ребёнка
28.08.1873 ст.
Дочь: Делле Генриетта Яковлевна
Отец ребёнка: Делле Яков Августович
Полное имя Генриетта Матильда Адель Анна.
Упоминание
Неизвестно
Erik Amburger Database on Foreigners in Pre-Revolutionary Russia | Картотека персональных сведений об иностранцах, живших и работавших в России до 1917 года профессора Эрика Николаевича Амбургера на с... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.12.1875 ст.
Похороны
Неизвестно
Похоронена на Смоленском лютеранском кладбище вместе с Адольфом Делле. См. здесь: https://spslc.ru/burial-places/dyolle-fon-mariya-leonora-bernardina-adel.html | Великий Князь Николай Михайлович. Пете... Показать все