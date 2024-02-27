Делле (Ваншаффе) Адель — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Делле (Ваншаффе) Адель

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1853 ст.

Дата смерти

05.12.1875 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1853 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
?.06.1870

Муж: Делле Яков Августович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Объявление о свадьбе было напечатано в «Санкт-Петербургской евангелической воскресной газете» 25.6.1870 | St. Peterburgisches evangelisches Sonntagsblatt | «Санкт-Петербургская евангелическая воскресн... Показать все
Рождение ребёнка
16.01.1871 ст.

Сын: Делле Адольф Яковлевич

Отец ребёнка: Делле Яков Августович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
18.01.1872 ст.

Дочь: Делле Фридерика Яковлевна

Отец ребёнка: Делле Яков Августович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
28.08.1873 ст.

Дочь: Делле Генриетта Яковлевна

Отец ребёнка: Делле Яков Августович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Полное имя Генриетта Матильда Адель Анна.
Упоминание
Неизвестно
Erik Amburger Database on Foreigners in Pre-Revolutionary Russia | Картотека персональных сведений об иностранцах, живших и работавших в России до 1917 года профессора Эрика Николаевича Амбургера на с... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
05.12.1875 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похоронена на Смоленском лютеранском кладбище вместе с Адольфом Делле. См. здесь: https://spslc.ru/burial-places/dyolle-fon-mariya-leonora-bernardina-adel.html | Великий Князь Николай Михайлович. Пете... Показать все
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