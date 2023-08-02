Родзина (Гордеев) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родзина (Гордеев) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

Около 1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1911

Дочь: Гордеева Вера

Отец ребёнка: Родзин Моисей

Харьковская обл., Близнецовский р-н., с.Ивановка
Рождение ребёнка
1913

Сын: Родзин Иосиф

Отец ребёнка: Родзин Моисей

Смерть
Около 1975
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