Родзина (Гордеев) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиОколо 1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.04.1911
Дочь: Гордеева Вера
Отец ребёнка: Родзин Моисей
Харьковская обл., Близнецовский р-н., с.Ивановка
Рождение ребёнка
1913
Сын: Родзин Иосиф
Отец ребёнка: Родзин Моисей
Смерть
Около 1975