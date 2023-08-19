Вострикова София Ивановна
Место рождения
Дата рождения16.09.1894
Дата смерти06.02.1897 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
16.09.1894
Отец: Востриков Иван Семенович
Мать: не указана
Восприемники: Золотухинский запасной боцманмат Косьма Яковлевич Данилов и золотухинская крестьянка Алексадра Илларионовна Воропаева
Смерть
06.02.1897 ст.
Умерла от кори в возрасте 2,5 года