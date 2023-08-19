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Вострикова София Ивановна

Место рождения

Золотуха, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

16.09.1894

Дата смерти

06.02.1897 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1865 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1894

Отец: Востриков Иван Семенович

Мать: не указана

Золотуха, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Золотухинский запасной боцманмат Косьма Яковлевич Данилов и золотухинская крестьянка Алексадра Илларионовна Воропаева
Смерть
06.02.1897 ст.
Золотуха, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Умерла от кори в возрасте 2,5 года
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