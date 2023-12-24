Лапшина Ирина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапшина Ирина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Лапшин Иван Павлович

Отец ребёнка: Лапшин Павел Николаевич

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1834

Сын: Лапшин Герасим Павлович

Отец ребёнка: Лапшин Павел Николаевич

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Шишкова Наталья Павловна

Отец ребёнка: Лапшин Павел Николаевич

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Лапшина Анна Павловна

Отец ребёнка: Лапшин Павел Николаевич

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1839

Сын: Лапшин Василий Павлович

Отец ребёнка: Лапшин Павел Николаевич

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1840

Сын: Лапшин Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Лапшин Павел Николаевич

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапшин Павел Николаевич

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