Лапшина Ирина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1830
Сын: Лапшин Иван Павлович
Отец ребёнка: Лапшин Павел Николаевич
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Лапшин Павел Николаевич
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Шишкова Наталья Павловна
Отец ребёнка: Лапшин Павел Николаевич
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Лапшина Анна Павловна
Отец ребёнка: Лапшин Павел Николаевич
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Лапшин Павел Николаевич
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Лапшин Павел Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно